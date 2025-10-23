Giriş / Abone Ol
Amasya'da bahçeye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  23.10.2025 16:31
  • Giriş: 23.10.2025 16:31
  • Güncelleme: 23.10.2025 16:31
Kaynak: AA
Amasya'da bahçeye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

