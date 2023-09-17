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Amasya'da bariyere çarpan otomobil yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 15:30
  • Giriş: 17.09.2023 15:30
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:30
Kaynak: AA
Amasya'da bariyere çarpan otomobil yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil taşıyan tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kürşat Oğuzyel (26) idaresindeki 65 ABV 586 plakalı otomobil yüklü tır, kontrolden çıkarak Çambükü köyü mevkisinde bariyere çarparak durdu.

Tırın yan dönen dorsesindeki araçlardan ikisi yola düştü.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tır ile 7 araçta hasar oluştu.

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