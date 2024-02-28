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Amasya'da beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 17:36
  • Giriş: 28.02.2024 17:36
  • Güncelleme: 28.02.2024 17:36
Kaynak: AA
Amasya'da beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'da yol kenarındaki beton bloka çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hilmi S. idaresindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kamilcan U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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