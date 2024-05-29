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Amasya'da bir erkek, ayrıldığı kadını pompalı tüfekle yaraladı

Amasya'da bir erkek ayrıldığı kadını pompalı tüfekle yaraladı. Kadın, hastanede tedavi altına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadın
  • 29.05.2024 16:12
  • Giriş: 29.05.2024 16:12
  • Güncelleme: 29.05.2024 16:18
Kaynak: AA
Amasya'da bir erkek, ayrıldığı kadını pompalı tüfekle yaraladı
Fotoğraf: DHA

Amasya'da boşandığı kadını sokakta pompalı tüfekle yaralayan erkek tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün (28 Mayıs) 44 yaşındaki R.K. ayrıldığı 42 yaşındaki H.B.'yi darp edip sürükledi, daha sonra kadını pompalı tüfekle ayağından vurdu.

112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B. tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan R.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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