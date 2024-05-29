Amasya'da bir erkek, ayrıldığı kadını pompalı tüfekle yaraladı
Amasya'da bir erkek ayrıldığı kadını pompalı tüfekle yaraladı. Kadın, hastanede tedavi altına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Amasya'da boşandığı kadını sokakta pompalı tüfekle yaralayan erkek tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün (28 Mayıs) 44 yaşındaki R.K. ayrıldığı 42 yaşındaki H.B.'yi darp edip sürükledi, daha sonra kadını pompalı tüfekle ayağından vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan R.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.