Amasya'da biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi tedavi altına alındı. Valilik, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Tedavi altına alınan işçiler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 işçi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen 3 işçi, Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen işçiler kurtarılamadı.
Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:
"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."