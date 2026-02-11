Amasya'da biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 işçi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 işçi, Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen işçiler kurtarılamadı.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle: