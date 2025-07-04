Amasya'da cezaevinden 2 gün önce tahliye olan erkek, evli olduğu kadını öldürdü!

Amasya'da Kader Köse (30) isimli kadın, Yunus Köse (35) adlı evli olduğu erkek tarafıdan öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Yunus Köse ile evli olduğu Kader Köse arasında yaşadıkları evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Köse, Kader Köse'ye ateş etti. Kader Köse hayatını kaybederken Yunus Köse, aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan mahallelerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kader ve Yunus Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenler, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.