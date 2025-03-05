Amasya'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki katlı ahşap ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı İmirler köyünde Zeki Bolat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yan tarafta bulunan ahıra da sıçrayan yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında ev ve ahırda büyük çaplı hasar meydana geldi.