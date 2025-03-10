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Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 14:56
  • Giriş: 10.03.2025 14:56
  • Güncelleme: 10.03.2025 14:56
Kaynak: AA
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Celalettin Çöpoğlu idaresindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Mürseller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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