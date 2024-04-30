Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
S.S. idaresindeki 05 AAD 150 plakalı hafif ticari araç, Bağlarüstü köyü yakınlarında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.