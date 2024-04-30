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Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 21:41
  • Giriş: 30.04.2024 21:41
  • Güncelleme: 30.04.2024 21:41
Kaynak: AA
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

S.S. idaresindeki 05 AAD 150 plakalı hafif ticari araç, Bağlarüstü köyü yakınlarında, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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