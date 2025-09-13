Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 18:41
  • Giriş: 13.09.2025 18:41
  • Güncelleme: 13.09.2025 18:41
Kaynak: AA
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa E. idaresindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol