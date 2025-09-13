Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa E. idaresindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.