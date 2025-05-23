Amasya'da devrilen iş makinesinin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'nın Suluova ilçesindeki taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yüzbeyi Köyü yolu üzerinde bulunan Emek Beton Özel Taş Ocağı çalışanı Abidin G. (60) devrilen iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Abidin G’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarda, Suluova Yüzbeyi Köyü'nde faaliyet gösteren bir taş ocağında, iş kazası meydana geldiği bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilmiş ve iş kazasında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz."