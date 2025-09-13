Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 18:42
  • Giriş: 13.09.2025 18:42
  • Güncelleme: 13.09.2025 18:42
Kaynak: AA
Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aynur T. (70) idaresindeki 05 DU 558 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu Korkut köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep T. (80) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol