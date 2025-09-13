Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aynur T. (70) idaresindeki 05 DU 558 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolu Korkut köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep T. (80) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.