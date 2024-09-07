Amasya'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde doğal gaz borusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde ekiplerin su arızasına müdahale ettiği sırada iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Enes Apaydın, ekiplerin çok kısa sürede yangına müdahale ettiğini, olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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