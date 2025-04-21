Amasya'da drift atan sürücüye 34 bin 880 lira ceza

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 34 bin 880 lira ceza uygulandı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabında otomobilin trafikte drift attığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya Merzifon Havalimanı yolunda drift attığını belirledikleri otomobil sürücüsüne 34 bin 880 lira para cezası yazdı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gereği yapıldı. Amasya'mızda trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.