Amasya'da eğitime yarın ara verildi

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.