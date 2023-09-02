Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı

Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

Ajans Haberleri 02.09.2023 17:14 Giriş: 02.09.2023 17:14

Güncelleme: 02.09.2023 17:15 Kaynak: DHA

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