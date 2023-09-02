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Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı

Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 17:14
  • Giriş: 02.09.2023 17:14
  • Güncelleme: 02.09.2023 17:15
Kaynak: DHA
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Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı

55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı. 

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