Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.
Kaynak: DHA
55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı.