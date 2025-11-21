Amasya'da gaz sızıntısından zehirlendiği sanılan kadını akrabası katletmiş

Amasya'da evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen 76 yaşındaki Fatma Kılıç’ın, İstanbul’daki bir akrabası olan Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Özer, tutuklandı.

Haşim Özer, 19 Kasım’da İstanbul’da gözaltına alındı.

Amasya’ya getirilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, Kılıç’tan borç istediğini, vermeyince boğarak öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Ö

Haşim Özer, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA 8 AY SÜRDÜ

İlk incelemede, Kılıç’ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 8 ay süren çalışmaları sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı.

Bu kapsamda 300’den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı.

İstanbul’da yaşayan akrabası Haşim Özer’in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Özer’in, borç istediği Kılıç’ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, Üçler Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Fatma Kılıç'a 2 gün telefonla ulaşamayan il dışındaki yakınları, komşularından yardım istemişti.

Kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmeyince şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiyeciler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Kılıç'ı mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz yatarken bulunmuştu.

Sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirlenmişti.