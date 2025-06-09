Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bilal K. idaresindeki 06 BGK 801 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda, Yaşar B. yönetimindeki 60 AFH 209 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Ömer K. ve Batuhan Ç. ile hafif ticari araçtaki Sibel, Zehra, Zümra ve Semra B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.