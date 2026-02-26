Amasya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil nehre uçtu: 2 yaralı
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobildeki anne ile kızı yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı.
Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.