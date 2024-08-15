Amasya'da HES alanında heyelan

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Yaprak Hidroelektrik Santrali (HES) alanında meydana gelen heyelan hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kavaloluğu köyü sınırlarındaki Gök Deresi üzerinde bulunan HES alanında heyelan meydana geldi.

İşçilerin dinlenme saatinde yaşanan heyelanda yaralanan olmazken, santralin su kontrol odaları ve su iletim boruları zarar gördü.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Heyelanın ardından HES sahasındaki çalışmalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için durduruldu.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan olay nedeniyle hasar gören su iletim boruları dışında herhangi bir zarar ve kaybın söz konusu olmadığı, tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan heyelan herhangi bir yerleşim yeri için bir risk oluşturmuyor. Hasarın giderilmesi için Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda uzman ekiplerimizle gerekli incelemeler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.