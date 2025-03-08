Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Güncel
  • 08.03.2025 01:30
  • Giriş: 08.03.2025 01:30
  • Güncelleme: 08.03.2025 01:31
Kaynak: AA
Amasya'da idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

BirGün'e Abone Ol