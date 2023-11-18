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Amasya'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Amasya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:19
  • Giriş: 18.11.2023 17:19
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:19
Kaynak: AA
Amasya'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

D.S. idaresindeki 05 DA 753 plakalı hafif ticari araç, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde C.G. yönetimindeki 05 AS 175 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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