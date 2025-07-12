Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hamdiye Ü. idaresindeki 34 DN 3191 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde, İbrahim K'nin kullandığı 19 AEA 061 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 DN 3191 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdiye Ü. ile araçtaki Barış ve İbrahim Cem Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.