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Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 10:32
  • Giriş: 05.09.2023 10:32
  • Güncelleme: 05.09.2023 10:32
Kaynak: AA
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Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sıtkı A. idaresindeki 05 ACN 366 plakalı otomobil, Mahsen Mahallesi Dalgıçcı Caddesi’nde Umut A'nın kullandığı 19 US 334 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde bulunan Ayşe A, Çağla K, Melisa K. ve İsminaz A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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