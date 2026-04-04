Amasya'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın çatısında çalışan Sadık Güney (65) henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.