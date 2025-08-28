Amasya'da iş cinayeti: Caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi yaşamını yitirdi
Amasya’nın Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki işçi A.A., dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan işçi A.A. (57), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.