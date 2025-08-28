Giriş / Abone Ol
Amasya'da iş cinayeti: Caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi yaşamını yitirdi

Amasya’nın Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki işçi A.A., dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma Yaşamı
  • 28.08.2025 13:04
  • Giriş: 28.08.2025 13:04
  • Güncelleme: 28.08.2025 13:08
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Amasya'da caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan işçi A.A. (57), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

