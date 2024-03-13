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Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 13.03.2024 16:53
  • Giriş: 13.03.2024 16:53
  • Güncelleme: 13.03.2024 16:53
Kaynak: AA
Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Amasya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Amasya, Adana ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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