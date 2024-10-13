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Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2024 11:57
  • Giriş: 13.10.2024 11:57
  • Güncelleme: 13.10.2024 11:58
Kaynak: AA
Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yusuf F. idaresindeki 55 YF 156 plakalı kamyonet, Ankara-Samsun kara yolu Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Burhan Bolat'a (59) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeden geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolat, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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