Amasya'da kar nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'da kar yağışı nedeniyle 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya kent merkezi ve yüksek kesimlere kar yağdı.
Kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.