Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan A'yı (33) ilçeye bağlı Akpınar köyünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.