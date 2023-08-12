Amasya'da kavşakta 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nı Gümüşhacıköy ilçesinde kavşakta 3 aracın çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhacıköy Güplüce kavşağı Kiziroğlu köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden Muharrem Civan'ın kullandığı 05 KD 544 plakalı otomobil, Ramazan Paltun yönetimindeki 34 NC 3031 plakalı otomobil ve Seyfi Gümüş'ün kullandığı 34 GV 5768 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.

Kazada, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfi Gümüş ve yanındaki Sima Gümüş ile otomobillerden birindeki Zühal Civan ve Gülbeyaz Civan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.