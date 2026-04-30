Amasya'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu
Amasya'nın Suluova ilçesinde sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Emine Aktürk isimli kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emine Aktürk'ten (60) sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.
Dron ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda Aktürk'ün cesedine ulaşıldı. Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.