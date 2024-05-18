Amasya'da kesim öncesi hayvana işkence: İşletmenin faaliyetleri durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." bilgisini verdi.

Güncel 18.05.2024 19:19 Giriş: 18.05.2024 19:19

Güncelleme: 18.05.2024 19:26 Kaynak: AA

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İHA