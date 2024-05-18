Amasya'da kesim öncesi hayvana işkence: İşletmenin faaliyetleri durduruldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." bilgisini verdi.
Amasya'da büyükbaş hayvana uygulanan vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatılırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise büyükbaş hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.