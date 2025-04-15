Amasya'da lise öğrencilerinden “proje okul" atamalarına tepki...

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, "proje okul" uygulaması kapsamında okullarında görev yapan on üç öğretmenin başka okullara görevlendirilmesine tepki gösterdiler ve ilk derse girmeyerek, okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, "proje okul" uygulaması kapsamında okullarında görev yapan on üç öğretmenin başka okullara görevlendirilmesine tepki gösterdiler. İlk derse girmeyen öğrenciler, okul bahçesinde öğrenci andını ve İstiklal Marşı’nın okudular ve bahçede oturma eylemi yaptılar.

"Liseme dokunma" pankartı açan öğrenciler, “Öğretmen vatanın mimarıdır, mimarları yalnız bırakma”, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister”, “Fikirlere tutanak işlemez”, “Her şeyi al öğretmenimi geri ver bir şansım olsun”, “Lise biat etmez”, “Macitte köklü değişim değil köklü eğitim istiyoruz”, “Siz kadroyu değiştirin diye 480 almadım”, “Atama değil sürgün”, “Macitte torpilin ne işi var, öğretmenime dokunma” dövizleri taşıdı.

“Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Eğitimde torpilin ne işi var”, “Hak hukuk adalet” diye slogan atan öğrenciler, sosyal medyadan yayınladıkları açıklamada, şu ifadelere yer verdiler:

''Gerekçesi açıkça paylaşılmayan ve hangi ölçütlere göre verildiği belirsiz kararlarla; yıllardır yalnızca sınavlara değil, hayata, düşünmeye ve sorgulamaya hazırlayan öğretmenlerimizin görevden uzaklaştırılmasını üzüntüyle karşılıyor ve asla kabul etmiyoruz. Okulumuz yalnızca akademik başarısıyla değil, özgür düşünen bireyler yetiştirmesiyle ve adalet ile vicdanı merkezine alan duruşuyla tanınmaktadır. Bu değerleri inşa edenler, her koşulda görevini özveriyle yapan ve yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizdir. Yaşanan bu keyfi değişiklikler, yalnızca öğretmenlerimizi değil biz öğrencilerin eğitim hakkını ve geleceğini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür müdahaleler, okulumuzun temelini oluşturan liyakat, atalet ve özgür düşünce ilkelerine aykırıdır. Biz Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri olarak bu adaletsiz süreci kabul etmiyor, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz.''