Amasya'da mahkûm taşıyan minibüs ile 2 araç kazaya karıştı: 23 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aralarında mahkum taşıyan midibüsün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Amasya–Samsun karayolu Merzifon Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, yeni araç taşıyan bir TIR ve içinde mahkumların bulunduğu midibüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.