Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mustafa G. idaresindeki otomobil, Çorum-Merzifon kara yolu Çaybaşı mevkisinde, Hüseyin A'nın kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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