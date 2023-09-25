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Amasya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.09.2023 14:17
  • Giriş: 25.09.2023 14:17
  • Güncelleme: 25.09.2023 14:17
Kaynak: AA
Amasya'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Amasya'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu öğrencilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kadir A. yönetimindeki lise öğrencilerini taşıyan 05 S 0184 plakalı servis minibüsü, Osmangazi Caddesi'nde, Ayhan K'nin kullandığı 05 NA 526 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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