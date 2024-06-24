Amasya'da otobüsün motor kısmında yangın çıktı: 38 yolcu tahliye edildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İçi dumanla dolan otobüsün şoförü, 38 yolcuyu kısa sürede tahliye etti.

Amasya'da otobüsün motor kısmında çıkan yangın sonrasında yolcu otobüsündeki 38 kişi tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Çeltek mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Samsun'a giden Cemal Sağır yönetimindeki 55 JA 599 plakalı otobüs, 38 yolcusu ile birlikte seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Bir anda otobüsün içini dumanlar kaplayınca şoför, aracı kenara çekerek durdurdu ardından yolcuları tahliye etti.

İhbarla olay yerine polis, Suluova ve Merzifon İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma işlemleri yaptı.

Daha sonra 38 yolcu başka bir otobüsle Samsun'a gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı