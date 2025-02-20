Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hikmet Ş. idaresindeki 34 MSY 774 plakalı otomobil, Kayabaşı mevkisinde Hüsnü Ö. yönetimindeki 06 ESB 138 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.