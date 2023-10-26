Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Musa A. idaresindeki 34 CBG 699 plakalı otomobil ile İlyas B. yönetimindeki 71 ACU 471 plakalı kapalı kasa minibüs, Merzifon-Samsun kara yolu 3. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Derya K. ve Doğa K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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