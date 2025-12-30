Amasya'da otomobil nehre düştü: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 yaşındaki Batuhan K. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki 29 yaşındaki Emre G'yi çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin neden korkuluklara çarparak nehre düştüğünü araştırmak için çalışmalar sürüyor.