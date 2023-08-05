Amasya'da otomobilin çarptığı bedensel engelli, hayatını kaybetti

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bedensel engelli Emine Gündüz, (53) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Suluova ilçesi Hürriyet Mahallesi Hacı Mustafa Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Emre C. (18) yönetimindeki 05 ACS 668 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Emine Gündüz'e çarptı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine karşın Gündüz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Faruk Emre C. gözaltına alınırken, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.