Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.C.K. idaresindeki 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Kışlacık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Döner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Döner'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.