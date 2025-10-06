Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 16:56
  • Giriş: 06.10.2025 16:56
  • Güncelleme: 06.10.2025 16:56
Kaynak: AA
Amasya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

E.O. idaresindeki 60 ADE 385 plakalı motosiklet, Amasya 12 Haziran Stadyumu mevkisindeki köprü girişinde B.K.'nın kullandığı 05 ADR 634 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin yola savrulması yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol