Amasya'da otoparkta araç yangını: Peş peşe patlamalar meydana geldi
Amasya’da bir otoparka park edilen araçta çıkan yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Yangında araç tamamen yanarken, bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, gece saatlerinde alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.