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Amasya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 13:19
  • Giriş: 04.04.2025 13:19
  • Güncelleme: 04.04.2025 13:19
Kaynak: AA
Amasya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Tarık D. yönetimindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araç ile Serhat D. idaresindeki 05 BC 618 plakalı panelvan, Eski Çeltek Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Bedriye D, Erdem Ç, Berkay A, Bünyamin T. ve Eren T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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