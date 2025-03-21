Amasya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İstanbul-Samsun kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde, Mehmet B. (54) idaresindeki tomobil, park halindeki tırın dorsesine çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra yolun solundaki bariyere çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.