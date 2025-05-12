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Amasya'da peş peşe depremler!

AFAD verilerine göre, saat 12.23'te Amasya'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Güncel
  • 12.05.2025 12:34
  • Giriş: 12.05.2025 12:34
  • Güncelleme: 12.05.2025 12:54
Kaynak: Haber Merkezi
Amasya'da peş peşe depremler!
Fotoğraf: AA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı yurttaşlar sokağa çıktı.

4,2'LİK BİR DEPREM DAHA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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