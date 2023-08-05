Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mehmet Kazanfer'in kullandığı 34 PR 6765 plakalı otomobil, Ulubel mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücünün yeğeni Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti.

Sürücü ile otomobilde bulunan kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) ile ablası Hanım Gülsu (46) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ile Merzifon Karamustafa Devlet Hastanesinde kaldırıldı.