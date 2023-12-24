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Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.12.2023 15:36
  • Giriş: 24.12.2023 15:36
  • Güncelleme: 24.12.2023 15:36
Kaynak: AA
Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Vedat Ç. (27) idaresindeki 34 HL 1367 plakalı otomobil, Ulubey mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sedat Ç. (29), Mehmet Ç. (33), Yusuf Ç. (19) ile Doğukan Ç. (20) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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